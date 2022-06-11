國民黨台北市議員羅智強。（資料照片）

國民黨桃園市議員詹江村昨（10）日還原過去的「換柱事件」，當時沒有人願意出來，朱立倫承擔責任並且出馬競選穩輸的總統大選；現在有人看到桃園好選，有機會了，「走一走路」就要來選桃園市長？

詹江村昨日在網路直播時表示，馬英九執政時，支持度一路下滑，成為有史以來支持度最低的總統。因此，那一屆總統大選是穩輸的，四大天王都不出來，朱立倫也早已承諾市民，市長會做滿任期。

最後只有洪秀柱自願站出來「拋磚引玉」，競選時喊出一句口號，讓國民黨的立法委員、中常會、國民黨地方首長全部炸鍋，要求「換柱」。

詹江村比喻，當時綠營有如拿掃刀、西瓜刀，藍營只剩扁鑽，需要有人掩護候選人撤退。所有人左顧右看，問誰願意承擔穩輸的局？誰願意來抽「生死籤」？誰願意力抗綠營，「往前站一步」？

詹江村說，所有人都「往後退一步」，只剩朱立倫笨笨「原地不動」，就變成朱站出來抽生死籤，掩護藍營候選人撤退，最後當然也輸了。

桃園市議員詹江村。（資料照片）

詹江村激動表示，當時沒有人願意出來，只有朱立倫在必輸的局面對抗綠營。現在有人看到四大公投在桃園市票數較多，桃園好選，有機會了，「走一走路」就要來選桃園市長？

詹江村認為，張善政不是最好的候選人嗎？明明就是非常強的人，最有機會幫國民黨奪下桃園市長。但有人算計下任黨主席、算計下屆總統大選，把桃園當成烏克蘭？他強調，桃園希望選出一個好的優秀人才，希望張善政當選。