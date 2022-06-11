因應新冠肺炎疫情，高雄市社會局動員志工，整理快篩試劑。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

因應嚴重特殊傳染性新冠肺炎（COVID-19）疫情變化，高雄市自5月起啟動加強關懷機制，依長輩風險等級提高電話問安頻率，並配合衛生福利部發送各縣市列冊關懷獨居老人，提供免費家用抗原快篩試劑每人5劑。

高雄市社會局表示，這次發送對象除低收、中低身分者另行配送外，針對無低收、中低身分之列冊獨居長輩3042人，共發放1萬5210份快篩試劑。

針對確診長輩每日關懷聯繫，另提供民生及防疫物資、醫療資訊、引導線上看診、代為聯繫親友、連結送餐服務及垃圾清運申請等服務。

其中的91歲張姓長輩因行動不方便，子女居住外地，老人無法自行購買快篩試劑，社會局得知後特地派人親送快篩試劑到家中，長輩對此一再感謝。80歲黃姓長輩與太太都是高市列冊關懷長輩，收到志工親送的快篩試劑，長輩不會使用，志工有耐心地教導長輩使用，長輩表示很感動。

社會局長謝琍琍表示，近日疫情攀升，長者死亡及中重症比率相對較高，獨居長輩因資訊接收管道較為不足，高市啟動強化獨居長輩關懷服務，提供列冊關懷獨居長輩密集關懷及提供正確防疫資訊，以掌握近況，及時處理。