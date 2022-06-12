1名網友日前到某餐廳用餐完發現轎車被拖吊，他質問店員明明已看拖吊車卻不提醒，要求店員須賠償他1千拖車費，遭拒絕，消息曝光其他網友罵「自己的車自己看」、「吃個3000多就把自己當老爺」，他則補充說店家專用停車場當時已額滿，他才會停在外頭紅線上，並認為店家有責任要看顧轎車。

該名網友臉書社團發文表示，他日前到某餐廳吃飯，吃完準備開車離開時發現車子已被拖吊，詢問店員後，對方解釋是因為他的車違停在紅線上，他再度怒問店員「既然有看到（拖吊）為什麼不跟我說？」店員解釋不知道該車是餐廳顧客的車，原PO最後要求店員須賠償他2千元拖車費，最後改為1千元。

1名網友日前到某餐廳用餐完發現轎車被拖吊，他質問店員明明已看拖吊車卻不提醒，要求店員須賠償1千拖車費，遭到拒絕。（翻攝自臉書）

該網友發文說「本來打算讓店員賠償我2000元拖車費，不過我也算好說話，只要他賠1000就好」，而該名店員則堅持不賠償，他則暴怒說下次不會再到此店消費，「花了3000多竟然還要被害的車被拖走！」

其他網友則說原PO索賠理由太牽強，留言「自己看不到紅線？還要店家承擔？幫你看車？」、「吃個3000多就把自己當老爺」、「停遠一點走遠一點不行嗎？人家服務生又沒有拿小費」，原PO之後再度解釋當時餐廳專用停車已經滿了，他才會停在紅線上，他因為消費有停車權利，店家因為車位滿了，就應該看他看顧好車，怒批「看到不明理的網友太多」。