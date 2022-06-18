友人見狀後趕緊上前替他付錢，並將他拉離現場。（翻攝爆料公社二社）

天大地大喝醉我最大？新北市新莊區1家肉粥店，今天凌晨4時許，發生1起酒醉失態的事件，1名男子酒後到店家消費，但當老闆娘要向其收取580元的餐費時，他竟突然暴走，在現場怒嗆店家，同桌友人見狀趕緊上前付錢並將他拉走，不過鬧事的糗態已經被現場的其他民眾拍下，並上傳到網路，引起網友撻伐。

據了解，這家位於新莊復興路的肉粥店頗負盛名，今天凌晨4時許，1名喝醉的男子與朋友到店家消費，不過當老闆娘要向其收取580元的餐費時，男子突然暴跳如雷，一直對店家咆哮，同桌的友人趕緊上前付錢，然後將男子拉離店家。

整個過程都被一旁其他民眾拍下，事後上傳到臉書社團「爆料公社二社」，內容寫下「新莊復興路一段半夜吃粥吃到一半，奧客喝醉酒拿槍出來嗆聲老闆娘」，引起網友一陣撻伐。

不過對於網友提及持槍一事，新莊分局警方回應，派員到現場了解時，鬧事的男子已經離開，詢問店家則是表示沒有看見男子持槍，僅是不滿被收取費用而起爭執而已，目前雙方也已經達成和解，店家不願追究提告。

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