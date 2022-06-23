承內弟夫婦之邀，到明水然鐵板燒慶城店提前過個生日。

店家屬某餐飲集團旗下的連鎖店，以無菜單料理為招牌，不過，仍有三種價位可參考，分為1390、1890、3000，由於初次上門，點了1390、1890，差別在鮑魚、干貝等。

鐵板燒料理優劣取決於師傅功夫、食材鮮度及服務水準，店家的師傅功夫不錯，海鮮、羊雞、蔬菜等，料理到位，尤其，以鐵板悶蒸龍蝦，仍保蝦肉鮮嫩、蝦膏軟滑，讚。

一般煎雞腿大都是內外略煎，再煎皮脆即可，雞肉切丁，店家則是將雞腿兩面都煎脆，再將雞腿切成條狀，好吃。

以甜點來說，師傅將芋泥從球煎成餅，外脆內軟，一絕，食材方面，店家認真挑選，像龍蝦就用活的，確保鮮度，要挑剔的是，鮑魚缺貨，改用小卷代打，差了一大截啊！

至於服務，店家上餐、收拾都快，絕不讓空盤留在桌面，祝賀客人生日，除了蛋糕之外，還奉上手寫賀卡，用心。

飽餐一頓，覺得1390的CP值最划算，頂多加價改換食材，店家菜單若能定期調整，前菜、沙拉充實些，那就更棒！

作者為前中央社社長、前央廣總台長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。