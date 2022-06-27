印尼法院27日表示，已批准嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）與債權人之間的財務重整計畫，而重新包裝過的債務金額至少有90億美元之譜。

17日，在大多數債權人通過印尼這家國營航空業者債台高築的重建計畫後，原本上周就可以得到當地法院批准，不過，有兩位法人因對簽訂的金額有意見，故整個案子才又被拖延到現在。

據悉，在這份剛被法院公證的合約中，因嘉魯達印航還債能力有限，無法償還原始債務，大部分債權人都很無奈要進行債務減損，故資產帳面價值也跟著縮水。

另一方面，有些債務被重新包裝成新的債券或股票等金融商品。至於另一些得延長嘉魯達印尼航空的還債期限，但債務並未遭減記。與全球大多數航空公司一樣，嘉魯達印航也都是新冠病毒的受害者，2021年12月也開始債務重整計畫。

1945年，印尼脫離荷蘭宣布獨立後，1949年元月就成立嘉魯達印尼航空，當初多虧了緬甸政府協助，這家總部在雅加達的印尼國航，才漸漸站穩經營腳步。1998年亞洲發生金融風暴時，嘉魯達印尼航空也一度傳出頻臨倒閉的消息。