中市第二市場知名魯肉飯攤爆鬥毆1死4傷，警方已逮捕涉案5男， 24日將4人移送地檢署偵辦，檢方複訊後聲押1人。（陳淑芬攝）

中市第二市場知名魯肉飯攤爆鬥毆1死4傷，來自桃園、彰化等10人，與在地的黃男等5人爆口角鬥毆，黃遭打死、同行4傷，惡煞陣營逃逸。警已逮5男，據悉供詞避重就輕、辯稱一行人「不同掛」。警方今天移送游男等4人，檢方晚間10時許訊後，將游男涉犯殺人既遂等罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲押禁見，另盧、邱及劉姓等3人各以5萬至3萬元交保。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，游男涉犯殺人既遂、傷害及攜帶兇器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為本刑5年以上重罪，有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。另盧、邱及劉姓男子涉犯妨害秩序罪嫌重大，各以5萬元、3萬元、3萬元交保。因尚有施暴共犯在逃，檢警對案情三緘其口、全力追緝查辦。

據了解，檢警勘驗小吃店內監視影像，惡煞陣營10人約有4至5人動手施暴，但也不乏有人企圖勸阻，目前尚有施暴共犯在逃。10人分別來自桃園及彰化兩地，但到案5人供詞都避重就輕、卸責，辯稱一行人「不同掛」，是當晚在夜店認識，並否認有人持刀傷人。

檢方會同法醫相驗，黃的左胸有2處穿刺傷，疑因造成血、氣胸致死，至於行兇器械為何？因現場未查扣刀械、店內監視影像未見有人持刀砍人畫面，初步不排除是現場的工業型電風扇，被拿來砸人毀損，而尖銳零件恐成為殺人凶器，檢察官將再會同法醫於28日解剖調查，釐清死因。

據了解，鬥毆事件初因認錯人種下芥蒂、再因懷疑打電話「撂人」爆鬥毆。黃男等5人聚餐喝酒後，23日清晨到魯肉飯攤吃早餐，點餐時，來自桃園，彰化的盧、邱等一行10人正在場用餐，有人趨前詢問黃：「有認識嗎？」，黃回覆：「沒有，認錯人」，氣氛一度尷尬緊張，經人出面安撫平息，原已化解。

隨後，黃男在場撥打手機邀友人來吃早餐，對方懷疑他在「撂人」，點燃怒火引爆鬥毆，現場陷入混戰，桌椅、工業型電風扇等都拿來砸人，黃等5人全掛彩，現場一片狼藉，其中，黃左胸受創、血流不止，現場即無呼吸心跳，經送醫不治，對方10人全部逃離。