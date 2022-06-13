淨零浪潮下，全球掀起一股綠色新時尚運動。電動車從奢華玩具，逐漸變成全體人類的共同必需品，特斯拉創辦人馬斯克獨具慧眼，並躍居全球首富。但為了減碳，需求暴增的電池，卻也引發地球與人類的另一場浩劫。開發電池造成的「血鈷」「妖鎳」等問題，甚至電池廢棄的汙染，都讓電動車背負原罪。

因此，電池回收再生利用，已成為全球新經濟！特斯拉前技術長的「城市採礦」新創成了備受關注的獨角獸，中國大陸也已推動電池回收多年。電池將會是人類浩劫？抑或是「新黑金」帶來無窮商機？面對已經開打的電池循環戰，台灣「一級玩家」絕對不能缺席！

我們面對著一場無從迴避、難以置身事外的戰役。而且，迫在眉睫。贏或輸？生或死？電池浩劫如何解套，不僅決定低碳轉型的成敗，更關乎地球未來的存亡！

是的，這場戰役的決勝關鍵是「速度」，而驅動成敗的主角，則是「電池」。從最近的全球趨勢，就可以看出這場「迫切的危機」！

淨零浪潮下，全球正掀起一股綠色新時尚運動。諷刺的是，為了減碳，需求暴增的電池，卻也引發了地球與人類另一場浩劫。

今年5月初，全球鋰價每公噸已驚漲至7萬8032美元，相較於2012年每公噸約4450美元，漲幅超過20倍以上。

血鈷妖鎳讓電動車背原罪 全球首富馬斯克也跳腳

鋰價瘋漲，讓特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）急得跳腳，透過個人Twitter發文表示，若製造電池的關鍵金屬成本再繼續飆漲，那麼，為了確保電池關鍵原物料來源，特斯拉不排除自己跳下來，跨足鋰礦開採與精煉。

事實上，鋰元素並非稀缺金屬，卻因為電動車市場快速飆升，掀起全球搶鋰大戰。

今年5月中，中國傳出動力電池回收價飆漲逾140％。業界人士分析，通常回收價是新品的六折或七折，如今因鋰、鎳、鈷原物料價格驚漲，竟造成市場搶貨，回收價天天飆漲，甚至「廢料貴過新貨」的亂象頻傳。

鋰礦事件與廢料之亂，其實只是電池隱憂下的冰山一角。

在非洲，「血鈷」事件頻傳，猶如血鑽石翻版。

全球2／3的「鈷」，來自非洲的剛果共和國，製造鋰電池就占了其中50％。根據摩根士丹利分析，2018年約1.1萬噸鈷用來造車；隨著電動車成長，2025年，鈷的使用量，恐將逾6萬2940噸。

鈷有多重要？中國大陸國家物資儲備局對原油的安全庫存，僅約3天的全球供應量。但對鈷的安全庫存約5000噸，是全球15天的供應量。

電動車浪潮，也推升鈷價一路上漲，2021年甚至大漲119％。這也迫使特斯拉在部分平價車款，改用磷酸鋰鐵電池取代鋰三元電池。

豐厚利潤驅使下，非洲鈷礦開採不斷傳出虐待、囚禁童工等「血鈷」事件，猶如血鑽石翻版，也讓電動車在減碳永續的美好光環下，背負原罪。

非洲鈷礦血汗虐待頻傳，讓電池產業蒙上一層陰影。(圖／遠見提供)

俄烏戰事開打，「妖鎳」震驚全球

鋰電池中，另一個關鍵元素「鎳」，也因供需失衡，頻傳「妖鎳」事件。

鎳主要產地之一，俄羅斯就占全球產量超過一成。今年2月俄羅斯與烏克蘭開戰後，鎳價也跟著飆漲，曾一夕漲逾250％。3月初，倫敦金屬交易所（LME）更因為軋空醜聞，爆發震驚全球的「妖鎳」事件。

以現況來看，電池生產過程，已釀生態耗竭；隨著退役潮湧現，廢電池若沒妥善處理，更將掀起另一場環境浩劫。隨著電動車銷量成長，隱憂已現。

電動車電池容量一旦低於80％，就會被淘汰。以車用電池平均壽命五至八年推估，全球將迎來電池汰役潮。中國首當其衝，如何處理暴增的廢電池？將是各國最棘手的問題。

中國大陸近幾年，就面臨廢電池因存放不易，爆炸事件頻傳的棘手挑戰。2021年，湖南特斯拉供應鏈廠商，深夜傳出爆炸，火舌衝天，甚至炸出一朵蕈狀雲，顯示爆炸威力不小。

歸根結柢，近年，所有電池引發的亂象，皆起因於一組關鍵數字，「1.5℃」，這是本世紀，最重要的一組數字；也是21世紀，人類最嚴峻的挑戰之一。

為了替地球降溫，人們不得不鬆手工業革命百年來，深深依賴的化石燃料能源；全面轉身，擁抱潔淨能源。

揮別化石燃料，電動車百花齊放

減碳急迫壓力驅動的「新低碳經濟」，此刻，正風起雲湧。

其中，尤以能降低交通碳排的電動車，以及調節電網、穩定再生能源供應的儲能，是各國拚減碳，重中之重的關鍵。

減碳已是各國競逐的關鍵戰場。

(圖／遠見提供)

很快的，2025年，荷蘭與挪威將全面禁售燃油汽車；德國與印度的目標是2030年；法國、英國則是2040年。

美國總統拜登上台後，宣示減碳決心。除了計畫將65萬輛公務車全汰換為電動車，為達2040年全面零排放電動車的目標，更打算投入數十億美元，增建55萬座充電站。

依此趨勢，工研院研究推估，再過三年，2025年，美國電動車滲透率將達21.88％；意即每五輛新車，就有一輛是電動車。

中國大陸甚至更早在2018年，就已強制要求車廠，電動車需占年銷售額10％以上。達不到的車廠，將喪失賣車資格。

全球各大車廠也積極搶進電動車。歐洲福斯、美國通用一線要角，紛紛訂出燃油車末日期程。連日本豐田、本田、日產等車廠，也擋不住浪潮，2021年，不約而同宣布，全力發展電動車。彭博新能源推估，2040年，全球有2／3的車輛，將會是電動車。

2040年，推估全球2／3的車輛將會是電動車。(圖／遠見提供)

儲能攸關國安，各國擴建供應鏈

電動車時代將來臨。除了電動車，低碳新經濟的另一個關鍵要角，就是儲能。

根據彭博新能源預測，2030年，全球儲能裝置將達358GW、1028GWh，相較2020年的17GW、34GWh，成長驚人，超過20倍。

(圖／遠見提供)

不論是電動車或儲能，都少不了的關鍵，就是作為能源載體的電池，尤其是以能量密度較高的鋰電池為主流。

2030年，隨著電動車年銷售量達1050萬台，電池年需求量也達554GWh。

若以儲能需求推估，工研院材化所主任陳金銘指出，2025年全球電池儲能市場超過15GW，產值將逾新台幣2000億。

這也帶動全球鋰電池需求飆漲。2021年全球約303GWh；2030年，需求量將超過1200GWh。

十年快速成長四倍，推升電池成為繼晶片後，各大車廠瘋搶的關鍵物資。更是繼半導體後，被各國政府列為重要戰略物資與國安產業。

美國總統拜登於白宮就職百日演說時，整理盤點美國重要的國安物資，包括：高容量電池與半導體、關鍵礦物與材料、藥品與原料藥，並列為四大國安戰略產業。

美國能源部也發布「鋰電池國家藍圖」，指出：「美國在運輸、電網和航空領域的電池供應鏈，關鍵技術受制於他國，非常脆弱，」並提出十年計畫，要在美國境內，打造涵蓋關鍵礦物取得及電池回收之完整鋰電池供應鏈。

意識到電池攸關未來能源與產業安全的歐洲，也快馬加鞭，從2019年境內供應鏈僅約20GWh產量，一舉拉高至2030年的700GWh。

(圖／遠見提供)

比晶片還缺，電池荒到礦藏稀缺

然而，全球從瘋搶電池，到各國搶建電池供應鏈與製造廠，卻也捲起另一場風暴；搶完電池，搶關鍵金屬礦，鋰、鎳、鈷，這些金屬愈來愈稀缺，價格也不斷飆漲。

各國政府不但將電池供應鏈與製造廠，列為國安戰略物資，更積極推動電池材料與礦源的自主化。

電動車的汰役電池梯次利用，以及廢電池提煉貴金屬再生利用的城市採礦，已被業界視為最可行的關鍵解方。

開發特斯拉關鍵電池與動力技術，被馬斯克視為共同創辦人，特斯拉前技術長史特勞貝爾（JB Straubel），就嗅到電池隱憂。

2017年史特勞貝爾投資逾8億美元，創Redwood Materials，在美國內華達州建立電池回收和加工廠，每年預計將可回收處理2萬噸電池材料，供松下與特斯拉使用。

看好城市採礦的趨勢與巨大商機，亞馬遜也捧著現金搶投，如今Redwood Materials已是估值達37億美元，備受關注的獨角獸之一。

除了城市採礦，如何讓電池梯次利用，發揮最大效益，也是各大車廠積極研發的技術。

電池再生成顯學，推動城市採礦

工研院產科國際所經理呂學隆指出，在日本，住友商事就與Nissan成立合資公司4R Energy corp，成功建構Leaf車用電池回收與梯次再利用於儲能市場。

電池產業經驗將近20年，創揚創辦人李泰安觀察，為解決電池荒與成本居高不下，電池梯次利用已是各大車廠參戰電動車的關鍵戰場。

全球政府與車廠，皆對電池產業大力支援，原因亦可能與國安有關。(圖／遠見提供)

李泰安更透露，為了方便回收再利用，歐洲某知名電動房車，已從源頭設計，統一電池規格，打造更易於抽換、組裝的抽屜式模組，就是為了梯次利用布局。「電動車汰役電池，能梯次利用於超級充電站儲能櫃，今年就會問世。」

在日本電力自由化與虛擬電廠扮演關鍵要角的台灣新創「聯齊科技」，創辦人兼執行長顏哲淵分析，日本自從311大地震後，缺電焦慮，讓日本家家戶戶幾乎都建置儲能系統，電力公司並打造社區虛擬電廠，即時救援。

聯齊曾以汰役電池梯次利用，替日本超商打造結合太陽能發電、儲能與智慧電網的虛擬電廠。但顏哲淵提醒，關鍵是電池管理。看好電池循環經濟，為能掌控每個電池的使用旅程與數據，聯齊計畫在台灣自建電池模組廠。

(圖／遠見提供)

永續未來的低碳經濟戰 不能缺席「新黑金」商機

淨零倡議影片中，呈現了電動車、綠能將帶來的永續未來與美好想像。

街道上，一輛又一輛的電動車，零排放。海面上，一座座的離岸風電；屋頂上，一片片光燦燦的太陽能板，全綠能的日常，彷彿近在眼前。

事實上，全球有少數幾個低碳社區，也完美詮釋了永續循環，地球共好的美好未來樣貌。

使用汰役電池打造微電網，實踐低碳社區

在泰國中西部，有一座由豐田與當地政府聯手打造的Toyota Green Town Ayutthaya。

被喚為豐田綠城的大成府，在城市大街小巷中，只看得到電動車；家家戶戶都設置太陽能板，甚至連儲能電池，都是將各種電動車汰役的電池，梯次循環再利用。

在日本島根縣，大田市結合太陽能及汰役電池，打造家戶儲能與社區分散式微電網系統。

不論是泰國的Toyota Green Town，或是日本島根縣大田市社區，想實踐能源自主與永續，都少不了關鍵的能源載體、電池。更巧妙的，是將汰役電池梯次再利用。

能源轉型驅動，風起雲湧的低碳經濟，讓電池猶如科技發展關鍵的晶片，也像是在嚴峻疫情下，各國瘋搶的疫苗。

這，將是地球另一場浩劫？抑或是新黑金？無論如何，全球新一輪賽局都已開始。

而這場台灣絕不能缺席的戰役，不僅是迫切的危機，更是前景無限的轉機！

本文作者：林鳳琪

(本文摘自《遠見雜誌6月號432期》)