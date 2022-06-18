去年3月10日，歐盟推出一紙《永續金融揭露規範》（SFDR）新法規，正式吹響了風起雲湧的打「漂綠」（Greenwashing）號角，《今周刊》曾以封面故事規格報導這場「ESG打假之戰」。

現在，這場「ESG打假之戰」正上演著更加鋪天蓋地、雷厲風行的第二幕。

在台灣，金管會今年1月發布「ESG相關主題境外基金資訊揭露事項審查監理原則」，對標榜ESG的境外基金要求「名實相副」，且持有ESG相關標的至少須達基金淨資產價值的6成以上，最好能達7成。

身為資產管理業者的投資對象，企業面臨的改善ESG壓力，確實也正快速加重，原因之一，同樣來自於「打漂綠」的大旗。5月間，當全球電動車龍頭特斯拉（TESLA）遭「標普500 ESG指數」除名的消息傳出，其背後所釋放的訊號，正在快速發酵。

5月18日，標普道瓊指數公司宣布，將特斯拉等個股踢出標普500 ESG指數成分股名單，由於全球至少有16檔ETF（指數股票型基金）追蹤該指數，這讓特斯拉股價當日應聲下挫，盤中一度跌8％，連帶讓公司執行長馬斯克（Elon Musk）的財富一天蒸發123億美元（約合台幣3650億）。

一家以引領全球減碳為使命、看似有著一手好牌的公司，卻被踢出ESG指數名單，特斯拉究竟出了什麼錯？這要從標普500 ESG指數的評選標準說起。

該指數建構第一步，首先要剔除業務涉及菸草、爭議性武器、燃料煤，或聯合國全球盟約（UNGC）評分低的公司。這一步，特斯拉無庸置疑過關。

接著，指數建構第二步，則是剔除標普道瓊ESG評分在全球行業組別中，排名全球倒數25％的公司。今年，特斯拉就敗在這一步。「特斯拉的標普ESG評分，在全球行業組別的產業同儕中，跌落至倒數25％，因此不符資格。」標普道瓊指數北美資深總監兼ESG指數主管陶恩（Margaret Dorn）不諱言。

從該指數最新年度的ESG評分來看，特斯拉又從去年的22分下降到20分。丟分原因包括缺乏低碳策略和商業行為準則相關標準；此外，由於被指工廠涉嫌存在種族歧視、工作條件惡劣，及對自家自駕系統涉及的傷亡事故處理不當等，則讓特斯拉在「S」、也就是「社會」面向的分數極低。

「不是賣綠電、發綠電的公司，或做電動車的公司，就一定是ESG很好的公司。」評論特斯拉，KPMG安侯永續董事總經理黃正忠不假辭色直言：「特斯拉就是自我感覺太良好，以為做了這個產品，自然就能被列為永續型投資標的。從產品使用端看，或許是；但若考慮產品製造過程，不盡然。」

對此，某特斯拉台灣供應鏈高層也向本刊透露，「所有汽車客戶都有詢問我們ESG做到什麼程度，唯獨特斯拉……。可能它認為自己已經在綠色產業，供應商也自然都能算是綠色供應鏈，所以沒有觸碰這議題。」

標普500 ESG指數的第三步，便是按照標普ESG評分對於每個行業組別中，未被剔除的公司排序，背後反映的正是動態調整概念。今年指數重新調整後，不只特斯拉，包括波克夏、嬌生、Meta（前稱為Facebook）和好市多等企業，同樣被剔出ESG指數。

當全球圍剿漂綠，你所投資的ESG、永續基金，可能正出現投資決策的新變數，上市櫃企業也面臨更高檔次的ESG進化要求。這場以「共好」為目標的革命持續前進中，種種變化，你準備好了嗎？