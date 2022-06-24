台灣夏普首次於台灣參加ESG相關的活動，就獻身給「2022 ESG高峰會」，並在此盛會中展出多款新品，台灣夏普指出，這次展出重點以AIoT Platform做為加速構建「COCORO Office/Home/Health」服務的基礎，切入COCORO Energy、COCORO Home、COCORO Health、COCORO Office等四大領域。

ESG成顯學，不只是企業，連一般民眾也可以朗朗上口，首次於台灣參加ESG相關的活動的台灣夏普總經理張凱傑表示，ESG已經是全世界企業必需面對的新議題，從之前的CSR到ESG再到聯合國的永續經營發展的17項目標SDGs，不論文字、口號如何變，夏普愛護地球與世界共好的心不會變。

張凱傑強調，夏普公司自1999年以來對永續經營以及環保這一議題就多所著墨，除於每年年底由總公司對外發表永續經營的報告書外，今年4月甫上任的執行長吳柏勳更以ESG做為公司經營的大方針，針對夏普各項產品以及應用服務在面對環境保護、社會回饋以及公司治理上所達成的進度，向所有消費者以及股東報告，以完整呈現夏普公司在獲利之餘也兼顧永續、為社會的公平與正義負起責任的決心。

今年應邀參展的台灣夏普在會中展出了多項產品和應用服務，包括首度在台灣展出的太陽能循環經濟應用、LNG液化天然氣綠能再利用、一級能效家電商品、減碳工廠、智慧教育、智慧辦公室，另鴻海創辦人郭台銘轉投資的富佳生技家用PCR檢測儀也會在此展會中現身。

台灣夏普相關的展出產品分處於COCORO Energy/COCORO Health/COCORO Home/COCORO Office等四大展區中，藉以呈現夏普在ESG議題上深耕的成果，其中尤以COCORO Energy最引市場關注。

夏普投身太陽能產業多年，早在1959年夏普就投入太陽能循環經濟，並隨後於1963年進入量產，除曾在日本獲得多次環境保護大賞的獎項，其產品也普遍被應用在日本住宅的屋頂上，隨著技術的演進，夏普近期更推出了輕量可彎曲的車用太陽能板，夏普指出，此款車用太陽能板轉換效率高達32.65％，新型的太陽能電池像三明治一樣，夾在薄膜之間，重量僅56公克，透過專利的材料可高效的將陽光轉化為電能。

夏普強調，輕量可彎曲的車用太陽能板只是研發的第一步，未來夏普仍將持續研發效率更高、成本更低的太陽能板，期許在2050年前，可以將技術進一步應用在電動車以及航太等領域。