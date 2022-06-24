韓國投資標的只鎖定電動車(EV)族群的第一檔共同基金，據悉已將特斯拉的持股降至空前無比的低。同時，也將撤出的資金改買中國大陸其它EV同業。

自從2017年開始買進特斯拉股票之後，這個名為KIMC(韓國投資管理公司)基金本身的淨資產價值中，一度有高達9%都是特斯拉股票所貢獻的。不過，現在已經降到3%以下。

本身基金規模有1.15兆韓元，近9億美元的KIMC基金表示，目前藉著減少股票暴險部位，還有趁機獲利了結手中幾隻重點持股，就是要避免投資組合中波動過大。

在陸續出脫特斯拉之後，KIMC基金在3月與4月的持股名單中，增加特斯拉的陸企同業，像是比亞迪以及小鵬等。同時，也改買EV供應鏈相關公司，例如瑞士的艾波比(ABB)，還有美國的伊頓(Eaton)。最重要的是，增持現金部位。

過去3年中，KIMC基金藉著手中長期持有的特斯拉股票，績效幾乎打趴其它同業。好景不常下，2022年迄今，特斯拉股價大跌至少4成，KIMC也虧了約兩成。

KIMC基金指出，現在是以降低特斯拉持股水位為主，若日後要買入更多的話，除非特斯拉未來會推出其它利器，例如具有跑車性能的貨卡Cybertruck。特斯拉老闆馬斯克曾說Cybertruck最早可望在2023年底推出，但目前一切都是未知數。