統一超(2912)7-ELEVEN架構在地最大農漁蔬果供應鏈，以「穩定採購」、「可持續性」、「計畫支持」三策略支持本土農漁蔬果，超過6400間的7-ELEVEN門市成為在地農漁蔬果最貼近消費者的首要通路，落實低碳永續飲食。

7-ELEVEN以「地球永續 你我日常」推動綠色營運，多年來落實產銷永續計畫，為推廣低碳飲食，7-ELEVEN架構最大在地採購農漁蔬果供應鏈，選用在地食材可助於減少食物碳足跡，近兩年統一超商共採購8.4萬噸在地農產品、2021年在地採購量佔總體的比例更較前一年度成長11%。

統一超表示，7-ELEVEN以「穩定採購」、「可持續性」、「計畫支持」三策略展現綠「食」力，包括鮮食商品持續選用在地優質米與時令食材，並串接「i預購」、「i划算」平台，以數位工具輔助線上銷售生鮮和水果；自2017年起與統一超商好鄰居文教基金會攜手扶植社企青年，陸續引進花蓮友善海洋洄游吧鬼頭刀魚片、三峽在地小農豆漿「禾乃川國產豆製所」，使超過6,400間的7-ELEVEN門市成為在地農漁蔬果最貼近消費者的首要通路，與消費者共同支持在地永續發展。

7-ELEVEN運用商品開發力將優質在地食材開發成鮮食、現調飲品等差異化商品，提升在地農漁產品附加價值，即是以長期且穩定採購方式讓在地農產品可持續性發展，讓民眾在7-ELEVEN消費的過程，無形之中共同支持在地農漁商品，進而對應聯合國永續發展目標SDG12責任生產與消費。

再者，7-ELEVEN同步架構高品質的生鮮蔬果供應鏈，依不同產季引進順應季節所種植的在地新鮮蔬果，目前已與超過40個產銷班、300多位果農合作，並化身選果專家，於「i預購」平台販售具產銷履歷、符合法規標準認證的在地優質農特產品，也藉「i划算」於手機群組揪團，使門市成為果農穩定產銷通路；7-ELEVEN預購平台亦經營在地冷凍水產多年，「嚴選素材鮮物即饗專區」販售在地的漁獲，線上平台「i預購」亦有十餘款產銷履歷認證的在地優質水產，門市團購「i划算」近期也因應產季上架來自高雄永安區漁會的「龍虎斑魚片」、屏東產銷班養殖的「龍膽石斑魚片」，並於冷凍「嚴選素材鮮物」專區販售在地養殖的「安永鮮凍龍虎斑魚排」，可於線上訂購或就近到門市採買，提供給愛吃海鮮的民眾便利消費體驗。