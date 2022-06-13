石斑魚被大陸暫停進口元兇曝光？ 謝龍介爆驚人內幕痛批蔡政府

大陸上周宣布暫停台灣石斑魚輸入，禁令13日生效，國民黨台南市長參選人謝龍介13日透過臉書發文表示，從鳳梨、蓮霧、釋迦到石斑陸續被禁，台灣民眾須認清馬英九前總統執政開啟的「讓利」時代已結束，兩岸貿易要回歸產品競爭的基本面。

台灣石斑魚遭大陸禁止進口，引發蔡英文總統譴責並呼籲台灣團結克服，謝龍介13日則分析台灣農漁產品輸入大陸的問題，他直言「接下來可能是午仔魚、芒果、文旦或者任何農漁產品」要台灣民眾認清事實。

謝龍介分析，台灣當初鳳梨，蓮霧與釋迦被禁，大陸宣稱是查到介殼蟲。石斑魚則是被驗出土霉素、結晶紫與孔雀石綠。行政院長蘇貞昌，農委會主委陳吉仲卻輕描淡寫帶過台灣農漁產的品管問題，用大部分力氣來罵對岸。

他表示，民進黨的作法對鞏固選票會得分；但對商業競爭卻完全沒加分。以鳳梨為例，台灣當初駁斥大陸宣稱驗出介殼蟲，但是外銷新加坡與日本，也傳出品質不良事件，根據日本植物防疫所公布的官方數據，今年前半年，就驗出347件台灣鳳梨有蟲，不合格率超過3成。

謝龍介強調「該說的還是要說」，畢竟市場是人家的，鈔票也是人家的，台灣要賣東西給大陸，就只能提升品質，加強品管，配合市場。

他表示，兩岸做生意從來就不「平等」，台灣是被大陸「讓利」，但兩岸關係已不復從前，台灣農漁民，甚至各行各業都要及早做好準備，「沒有市場，是理所當然；沒有優惠，是天經地義」。

謝龍介呼籲台灣政府盡早跟農漁民說實話，要不就痛下決心，投資升級，另闢市場；要不就當機立斷，轉職轉業，另謀生路。