近期全球面臨物價上漲壓力，資產保值與抗通膨的投資議題，再度受到重視。不動產通常被視為相對抗通膨的資產類別，其投資價值除來自本身潛在的增值空間，還有租賃產生的現金流。

證交所表示，5月20日掛牌的富邦入息REITs+（00908）ETF聚焦於全球不動產投資信託（REITs）及基礎建設類股，可為想參與不動產市場的投資人，提供具分散性且進入門檻較低的選項。

富邦入息REITs+ ETF之標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，以標普全球廣泛市場指數（BMI）為母體，由美、加、英、法、日、澳、星、港等16個市場上市證券中，依全球行業分類標準（GICS）找出REITs及基礎設施相關者。

經市值及流動性篩選，並排除股價波動最高的5％，再按照預扣所得稅後之殖利率高低排序，納入最高的30檔，個股權重上限為5％。

富邦投信表示，過去幾年科技潮流帶動數據中心（Data Center）、電塔公司等特殊型不動產興起，儘管今年美國科技股波段性修正使這類不動產同步走低，不過，截至5月底，上述指數僅下滑5.75％，表現相對抗跌。

另外，許多國家陸續邁入後疫情時代，未來隨著租客回流、消費力道及租金成長，醫療保健、零售、商辦及綜合型等REITs應可望回復增長。

證交所表示，目前國內共發行3檔以國外REITs為標的資產的ETF，各檔的投資範疇、選股重點和產品設計均有所不同，有鎖定單一市場也有跨國型，有些採季配息而有的則不分配收益，想在資產配置中納入REITs的投資人，可審慎評估相關風險，並詳細比較後再依自身需求做選擇。