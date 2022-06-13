新冠肺炎疫情火化之亂引起殯葬業者、醫院跟喪家的混亂，衛福部長陳時中曾允諾訂出殯葬指引。國民黨立法院黨團今（13日）開記者會，質疑已經2周過去了，說好盡速訂出新的殯葬指引到底在哪裡？對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則批評國民黨，把往生家屬推到第一線，對家屬而言是二度傷害，做政治攻防，對家屬沒有正面幫助。

民進黨立法院黨團今（13日）舉行記者會回應輿情時事，媒體詢問24小時火化指引，鄭運鵬回應，殯葬主管機關是內政部，過去以來國民黨所執政的縣市沒有提出任何的反對意見，指揮中心擴大與地方政府的防疫會報中，國民黨執政縣市也沒有針對24小時火化慣例提出不同意見。

他說，可能有家屬反映無法見到最後一面，造成家屬遺憾可以理解，國民黨拿來當政治議題炒作，無助於防疫。

鄭運鵬表示，代理指揮官陳宗彥會跟各方溝通，地方政府並沒有提出反對24小時火化慣例，每天都在吵，把往生家屬推到第一線，對家屬而言是二度傷害，如同恩恩事件，做政治攻防，對家屬沒有正面幫助，每一位家屬若有特殊需求，都可以向地方政府提出申請，地方政府若同意都可以尊重。