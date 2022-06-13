中央流行疫情指揮中心近日宣布15日起入境檢疫鬆綁為「3+4」，但歐美近期因BA.4及BA.5變異株疫情再起，尤其BA.5被預測將成為全球主流株，是否會讓民眾憂心？一份民調便顯示，半數以上的網友憂心，一旦入境檢疫鬆綁疫情會有新變化。

《Yahoo新聞》今（13日）針對入境檢疫鬆綁為「3+4」推出民調，題目包括：「入境檢疫放寬為3+4，你是否會擔心疫情有新變化？」、「目前限制每日入境2.5萬人，你認為是否合理？」與「9月前入境檢疫可能鬆綁為0+7（免居隔，只須7天自主防疫），你的看法是？」等三題，即起統計至17日，而截至今下午三點半，已有近9000人參與投票。

針對第一題「入境檢疫放寬為3+4，你是否會擔心疫情有新變化？」，超過半數（44.4%非常擔心，26.2%還算擔心）的網友擔心疫情將有新變化；而第二題「目前限制每日入境2.5萬人，你認為是否合理？」，41.3%的網友認為合理（10.4%非常合理，30.9%還算合理），而最後一題的「9月前入境檢疫可能鬆綁為0+7（免居隔，只須7天自主防疫），你的看法是？」，正反意見則相當接近（41.2%認為合理，38.7%認為不合理），另有高達20.1%的網友表示不知道/沒意見。