中央流行疫情指揮中心宣布，15日起放寬入境檢疫為3＋4日，除了民調顯示有過半民眾憂心疫情會有新變化，相關政策也被台北市長柯文哲砲轟是「白痴政策」，而柯的言論一出，Ptt鄉民一面倒表示「贊同」，更狠酸「原來病毒會挑場合傳染」。

柯文哲今（13日）赴議會進行市政總質詢，國民黨議員王鴻薇提到，中央宣布入境檢疫從原來7＋7改3＋4，很多人非常歡迎，希望暑假有機會出國，但3＋4政策竟然必須在同一地點，且防疫旅館要1人1戶住滿8天，後面4天甚至可以去上班、上課、去所有場所，但不能回家。對此，柯文哲先是說「不要問我」，接著回應「上一次就說很白痴的政策，現在又來一個，執行上很困難」。

Ptt鄉民對於柯文哲的「白痴說」，近一面倒地表示「真的很蠢」、「贊同，真的很白痴」、「這個政策真的不行」。也有網友批評並狠酸「病毒是會選擇場所來傳染？」、「國外回來居家感染高，國內確診居家很安全」、「病毒會傳給家人，同事就不會喔？」、「那自家就是上班場所的呢？」、「同住感染率高過辦公室？塔綠班邏輯」。