瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）13日發布全球核彈頭總數估算數據。據稱，截至今年1月總數達1.2705萬枚，指出雖較上年同期微減，但鑑於俄羅斯的核威脅，「核武器被使用的風險可能升至冷戰時期以來的頂峰」。日本共同社報導說，SIPRI估算北韓實際擁有的核彈頭數為最多20枚，首次計入全球總數。

針對北韓的核彈頭數，SIPRI此前僅作為有能力製造的數據估算，此次則公布了已完成組裝的彈頭估算數。據分析，核裂變物質庫存在2021年增多，推測足夠製造45至55枚彈頭。SIPRI還認為，「可能已擁有少量用於中程彈道飛彈的核彈頭。」

俄羅斯與美國分別擁有5977枚和5428枚，兩國總量達到全球九成左右。兩國數量均較2021年有所減少，但SIPRI分析認為原因是拆除了軍用退役彈頭。關於俄羅斯，SIPRI認為圍繞進攻烏克蘭「公然提及使用核武器的可能性進行了威脅」。認為受攻烏影響，美俄商討核裁軍的戰略穩定對話也停滯。

核彈頭數位列第三的是中國，為350枚。據推測2021年數個彈頭被新分配給作戰部隊。SIPRI還認為，從衛星圖像分析，中方新設了可保管300枚以上的飛彈庫。

英法等也在推進研發與部署，SIPRI指出如果擁核國家不推進裁軍行動，「全球核彈頭庫存可能冷戰後首次轉為增加」。