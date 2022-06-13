日本靜岡縣湖西市傳出一起多達120人的「性愛派對」活動，地點位於當地一處坐擁大自然景觀聞名的別墅。據悉這場多人運動是由一名自衛隊官員和自稱護理師的女性所籌畫，警方到場時發現參與者全裸抱在一起，目前兩人皆已公然猥褻罪遭起訴。

日自衛隊員揪「120人性愛趴」 警方目睹激戰畫面全傻了

綜合外媒報導，2名嫌疑人先是在網路上公開「性愛派對」相關資訊，兩天一夜的狂歡提供女性免費入場，渴望發洩的男士們，每人先交出約10,000日幣(折合台幣約2,220元)。

當地警方表示，嫌疑人主要為54歲男性田淵照明與51歲自稱護理師的女性加藤砂惠子，目前兩人已經被帶回警局。此外，警方在現場發現男男女女全裸抱在一起的奇觀，也逮捕了其他4名男女參與者。

事實上，這類型活動能夠湊到上百人十分不容易，全程以匿名進行，除非報名的人各個擁有賓至如歸的體驗，抑或是淫窟能讓人絕對放心，杜絕抓耙仔。據悉此次派對在「業界」擁有好口碑，應該說歸功於主辦者的售後服務，不知不覺來的人暴增至120人。