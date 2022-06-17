雲林縣文化觀光處舉辦的雲東路線類畢旅，將夜宿古坑鄉華山教育農園。（周麗蘭攝）

古坑鄉華山教育農園的住宿環境是上下舖，有如背包客棧。（周麗蘭攝）

全台各縣市最近因疫情升溫，紛紛暫緩辦理畢業旅行，雲林縣府為減少縣籍畢業生遺憾，將針對大專院校、高中、國中及國小畢業生推出「類畢旅」活動，首波是大學生，前120人免費，其餘每人500元，將有2條路線可選，一是山區、另一是沿海之旅。

去年疫情降溫時，縣府文觀處曾針對縣民推出「微旅行」，獲熱烈迴響，後來開放全台民眾報名的安心旅遊也很受歡迎。今年衛福部決定與病毒共存，文觀處也未雨綢繆，規畫未來半年的振興觀光計畫。

其中第一波是「類畢旅」，以縣籍大專院校畢業生試水溫，規畫雲東（山區）、雲西（沿海）共2條畢旅路線，兩天一夜只要500元，前120名報名者免費！

文觀處長陳璧君指出，兩天一夜類畢旅包吃包住包車及保險，「雲東」路線住宿地點是剛整修完工的古坑鄉華山教育農園，有80個如背包客棧的床位，每一梯次只收60個名額。

「雲西」路線住宿地點將在四湖鄉三條崙海水浴場的濱海大樓旁露營，屆時搭配7月23日至31日舉辦的「雲西海洋音樂祭」，徜徉夏日海洋之美。

雲東景點包括華山、草嶺、石壁、劍湖山；雲西景點則有成龍溼地、馬蹄蛤主題館、宜梧滯洪池、三條崙海水浴場。

陳璧君表示，首波以大專生為對象，將有年輕人喜愛的團康活動，高中生也會再辦一梯，也有120個免費名額；至於未滿18歲的國中及國小畢業生則以1日遊為宜，目前尚在規畫中。

「類畢旅」遊程也開放非畢業生自費500元參加，限戶籍雲林縣、身分證P開頭者、目前在雲林縣工作、就讀雲林縣學校者報名，視報名人數多寡決定辦幾梯次。

至於報名日期，文觀處將於7月才開放，畢業生請持續關注雲林縣政府文化觀光處、「慢遊雲林」臉書粉專或官網發布訊息。