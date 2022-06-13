本月10日桃園市青埔高鐵站旁停車場傳出雙屍命案，30多歲泰國裔李姓夫妻被泰籍王姓合夥人殺害，被棄屍在停車場休旅車後車廂，王嫌搭機潛逃回泰國；遺體在今(13)日解剖，2死者均遭不明頓器重擊，女性死者疑反抗時造成手指骨折防禦傷，法醫高大成對此表示「找到兇器，才是關鍵」。

據了解，李姓夫妻和王姓男子在新北市土城區開設人力仲介公司，王男負責管理匯兌工作，李姓夫妻於8日在對帳時，與王男發生金錢糾紛相約談判，王嫌疑因不滿「做多領少」，對李姓夫妻痛下殺手，並用棉被將2人裹住後塞進休旅車後車廂，棄屍在桃園青埔高鐵站某停車場。

今(13)日檢警會同法醫解剖李姓夫妻2人遺體，檢方表示，2人頭部有鈍器重擊跡象，男死者臉部完整有血跡，女死者者手指骨折疑似防禦傷，目前尚未尋獲兇器；法醫高大成於《TVBS新聞》接受採訪表示，「鈍器傷要找到兇器，兇器上會有死者血跡，兇器上面也會有兇嫌的指紋或DNA，再去確定兇手是誰」。