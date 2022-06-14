聯亞遭停職員工非法入侵。（圖／取自聯亞官網）

聯亞生技今以聲明稿指出，6月11日（周六）晚間，遭停職員工郭O凱帶身分不明男子非法侵入位於竹北生醫園區辦公室，進入公司時間長達4個小時，非法入侵櫃台員工的電腦，變更辦公室及電腦機房之門禁系統設定，造成門禁系統及設備完全喪失功能。

據了解，這起非法入可能與聯亞集團母女經營權之爭有關，母親王長怡與女兒胡世一都想主導公司經營權，進而衍生非法侵入的案外案。

聯亞生技表示，已向當地派出所進行報案，公司委任律師表示，郭O凱及三位身分不明的男子構成刑法第354條之毀損罪、刑法第306條第1項之侵入住居罪、刑法第358條妨害電腦使用罪(入侵電腦或其相關設備罪)、及刑法第359 條無故取得刪除變更電磁記錄罪。

聯亞生技擁有蛋白質藥品先進的研發技術，近年，因應全球蔓延之Covid-19疫情，更投入疫苗(UB-612)研發，現已進入緊急授權EUA階段，相關技術屬我國國家關鍵核心技術之一，更屬營業秘密，針對此欲侵入公司竊取公司機密之犯罪人士，聯亞生技已經報案，懇請新竹地檢署能夠儘速偵辦，以遏止有心人士繼續犯罪，以維持公司的合法權益。