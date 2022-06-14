士紙（1903）13日舉行股東會，公司去年營運轉虧為盈，稅後純益8,424萬元，換算每股盈餘0.32元，終結先前連13年虧損。不過，因為需撥補先前累積虧損，所以士紙決定不派發股利。

展望今年，士紙本業維穩經營，不過「子以母貴」，隸屬萬海集團的士紙，目前持有母公司萬海約3.3萬張，去年士紙就獲得萬海近3,000萬元的現金股利挹注；今年全球海運缺櫃、運價飆升，萬海去年大賺，今年每股配發現金股息高達10.5元、外加股票股利1.5元，遠高於去年配發現金及股票各1元。

由於萬海今年現金股利足足比去年多十倍以上，估算士紙今年光是來自萬海的現金股利就將高達3.4億元，換算每股獲利貢獻度約1.3元，預計第三季入帳認列，如同吞下超級大補丸，公司今年獲利已立於不敗。

士紙去年轉盈，主要來自不動產開發的業外貢獻，包括士林「隱秀」和天母「靜觀」等兩個建案，分別於去年3月和5月認列入帳，合計挹注公司營收達1.36億元。

展望今年，士紙總經理蔡丞哲表示，今年公司沒有現成的建案可以銷售認列，下一個能貢獻營運的建案為重慶北路大同區大同段合建案，已於2021年第一季完成危老重建、同年9月完成建造申請，並於12月進行預售，2022年開始興建，預計2024年交屋認列。

至於本業方面，士紙近年已轉型濕紙巾、面膜等紙類加工品產銷，推出「獅子寶寶」、「氧顏森活」等自創品牌，其中獅子寶寶原本主攻嬰兒濕紙巾等，過去兩年配合疫情，推出一系列抗菌相關產品，創造不錯銷售成績。

至於氧顏森活主推面膜等保養產品，在疫情下，除了布建momo等電商通路之外，也積極進軍海外市場，除了之前已經賣到新加坡、印尼、緬甸，歐洲的義大利、羅馬尼亞之外，氧顏森活今年4月中也首度在大陸電商龍頭阿里巴巴集團旗下的天貓上架，賣進中國大陸，有望帶動銷售成長。