繼通路商日電貿（3090）、被動龍頭國巨（2327）釋出標準型產品庫存調整延長之後，TrendForce也示警，消費型MLCC需求滑落，預估下半年消費規MLCC價格平均恐再降3～6％；然全球前三大MLCC廠村田、三星電機、國巨（2327）轉向車用，擺脫消費性市場干擾。

不過TrendForce也強調，車規、工規MLCC報價持穩，TrendForce表示，自2021年第一季至2022年第一季間，消費規MLCC全年價格平均下跌5～10％不等，今年第二季為了刺激客戶提升拉貨意願，再度調降3～5％，從過往的MLCC供需循環過程來看，供需轉折點經常出現在連續性的價量齊揚，或價量齊跌之後，例如2020下半年到2021年經歷價量齊揚的上升段，而截至目前已經連續兩季度呈現量與價同步下滑。

2022年下半年消費規MLCC報價壓力未減，恐持續下探，預估平均仍有3～6％的降幅。工規利基型MLCC價格則反之，有望在客戶端晶片短缺紓解下，促使拉貨動能增溫，降幅維持在1～2％，甚至持平，而屬於年度報價的車規MLCC價格，則是維持價量平穩。

TrendForce調查，日廠村田、TDK掌握車用MLCC市場近80％市占率，除了持續擴增車用產能外，也積極以MLCC零件應用服務扎根，透過協同客戶設計，進一步提升到模組應用服務，以提升客戶黏著度。目前兩家供應商在車用動力系統（Powertrain）、ADAS先進駕駛輔助系統中，已著手切入提供影像感測器模組（Image sensor module）、IPA模組（Intelligent parking assist）等服務。

韓廠三星今年也陸續通過車廠驗證，第三季起將逐步拉高天津廠車用產能；台廠國巨位於高雄大發廠區，預計第四季開始產線驗證，主要擴增工規高壓品以及車用22u以下0805、1210等大尺寸產品，預計2023年第一季末量產，初期月產能約80～100億顆，另外也持續透過MLCC、電阻、電感、天線模組等多樣產品綜效服務，擴展軍工業、網通、車用、醫療等高階產品應用。