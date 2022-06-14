昨日(13)才傳出俄國「最美檢察長」娜塔莉亞·波克隆斯卡婭(Natalia Poklonskaya)因發表同情烏克蘭言論遭拔官，曾多次出面抵制戰爭，更親自前往戰區支援人道主義工作，一改過去高調親俄立場。b然而，才過短短一天新工作就不請自來，據悉她被任命為俄國檢察總長顧問。

外媒引述俄新社（Sputnik）報導，波克隆斯卡婭本人證實即將出任俄羅斯檢察總長顧問。值得注意的是，向來親俄立場使她深得普丁的心，今年2月初上任獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署副署長，直至昨日(13)推特上流出一張克宮人事異動單，波克隆斯卡婭宣布離開該職務。

對於「上任僅4個月就被普丁開鍘停職」的說法她本人則回應，「此決議是因為將調往另一份工作。」至於細節沒有再說明。

內外兼具的波克隆斯卡婭生於烏東分離主義政權所在地盧甘斯克州（Luhansk），她於2014-2016年被任命為克里米亞共和國檢察總長，2016年當選俄羅斯下議院杜馬議員。憑著亮麗外型打開國際知名度，更被譽為「最美檢察長」，儘管擁俄之心使她飽受各方批評，期間還一度改口抗戰，不過政途似乎不受影響，如今重返官位她回應:「我感謝我們總統的支持與信任。」