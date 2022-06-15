台股14日受美股連日重挫影響，「萬六」關卡失而復得。金管會對此表示，無論在累計跌幅、基本面及經濟面等3方面，台股表現相較全球股市均算穩健且具成長性，3大因素使台股走勢有撐。

證期局副局長高晶萍指出，台股今年截至13日累計跌幅11.79 %，雖遜於日股6.27％、港股9.96％及上海股市的10.56％，但仍優於韓股15.89％、美股道瓊指數16.02％、深圳股市19.24％及美股那斯達克指數30.91％，表現應算居中。

其次，台股集中市場截至5月底本益比12.3倍，現金股利殖利率4.2％、加計股票股利為4.36％。上市櫃公司首季營收9.68兆元、年增15.18％，稅前淨利1.23兆元、年增達26.2％，前5月營收16.68兆元、年增10.15％，整體基本面表現仍然穩健。

最後，行政院主計總處預期2022年台灣經濟成長率為3.91％，顯示經濟仍持續成長。財政部公布5月進出口統計420.8億美元，除改寫歷史次高、亦創連23紅，前5月出口成長20.1％、而國發會4月景氣對策燈號亦持續綠燈，代表台灣景氣維持穩定。