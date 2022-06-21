美國股市昨日首度因六月節 (Juneteenth) 休市。台股近期表現弱勢，昨日收盤大跌近280點，今(21)日出現反彈，早盤上漲逾180點，最高約來到15550點。
分析師表示，台股短線資金面仍不利，但在散戶融資退場情況下，短線有機會醞釀跌深反彈，可以等待反彈再減碼弱勢股。
美國總統拜登去年簽署完成立法，將6月19日六月節定為聯邦假日；今年6月19日為周日，改於20日周一補假一天，紐約證交所也將之列為休市日。
美國股市昨日首度因六月節 (Juneteenth) 休市。台股近期表現弱勢，昨日收盤大跌近280點，今(21)日出現反彈，早盤上漲逾180點，最高約來到15550點。
分析師表示，台股短線資金面仍不利，但在散戶融資退場情況下，短線有機會醞釀跌深反彈，可以等待反彈再減碼弱勢股。
美國總統拜登去年簽署完成立法，將6月19日六月節定為聯邦假日；今年6月19日為周日，改於20日周一補假一天，紐約證交所也將之列為休市日。
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