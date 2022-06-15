新北市淡水區上周五（10日）深夜發生酒後鬥毆事件，2名蔡姓（28歲）、簡姓（35歲）男子，在好樂迪KTV結束消費離開時，遇到另一方蔡姓男子（21歲）王姓男子（23歲）及邵姓女子（20歲）等3人，其中簡、蔡一方因酒醉，對另一方嗆聲，雙方爆發肢體衝突，經警方快打警力到場後，將一干人等帶回警局訊問，並依社維法送辦。

警方調查，當天晚間11時許，簡、蔡2名男子結束消費，正準備離開KTV時，遇上王男等3人，但因2人己經酒醉，竟對對方嗆聲「刺青了不起喔」、「看三小」等語，雙方隨之爆發口角衝突。

不過王男等人見2人已經喝醉，本來不想理會，準備搭車前往捷運站，但沒想到對方竟繼續尾隨咆哮，並拍打車窗，王男方之蔡姓男子見狀，立即下車與對方發生拉扯，並遭簡男方之蔡姓男子揮拳擊中下巴造成挫傷，車內的王女也遭揮拳擊中太陽穴而紅腫。

淡水分局警方接獲報案後，立即啟動快打前往現場，先將揮拳的蔡男壓制，再將現場一干人等全數帶回警局釐清案發經過，不過遭毆一方表示暫時不提出傷害告訴，警方將有拉扯及揮拳的2名蔡姓男子一併依違反社會秩序維護法移送偵辦。

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