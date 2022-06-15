46歲中市蔡姓運將，不滿同為計程車司機的女友林女竟腳踏兩條船，跟他交往，還同時與別人同居，他在去年12月至今年1月期間竟透過計程車的無線電，公然廣播「倒貼男人」、「被練拳頭」等語貶損林女人格，並打電話恐嚇：讓妳「死得很難看」，法官依恐嚇危害安全罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。

蔡男與林女是運將情侶檔，他不滿林女跟他交往時，還同時與他人同居，在110年12月7日至111年1月5日期間，在中市利用計程車無線電廣播，不但辱罵林女，還暗指林女「倒貼男人」、「被練拳頭」等公然貶抑人格言詞。

蔡男還用通訊軟體打電話給林女，恫稱要讓她很紅、在旅遊界很有名氣，死得很難看等語。林女心生畏懼報警偵辦。

蔡男到案坦承犯行，他辯稱，因與林女感情糾紛、憤恨不平才採此行動。

法官審酌，蔡男因感情糾紛而辱罵、恐嚇林女，貶抑名譽及人格，涉犯公然侮辱及恐嚇危害安全等罪，判處拘役55日，得易科罰金。