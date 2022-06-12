台北市在多處設有「計程車招呼站」，議員潘懷宗發現招呼站使用率僅有1成，質疑招呼站設置地點不但不符合實際需求，甚至因為告示牌標示語意不清變成陷阱，有不少自用車停在招呼站遭取締，去年966個招呼站停車格就開出1317張罰單，估計市庫至少進帳250萬。北市交通局對此回應，將分析需求採彈性管理，讓格位更有效運用。

避免計程車不斷在路上穿梭招攬生意，造成空氣汙染及交通壅塞問題，市府1991年在君悅飯店設立首處計程車招呼站，至今已有209處招呼站。

不過，潘懷宗根據台北大數據中心統計數字發現，在招呼站周邊80公尺搭乘計程車僅有11％，不是在招呼站搭乘比例高達89％，其中，最常在路邊攔車地點第1名是鄰近萬麗酒店的士林區中山北路5段470巷，1周攔車次數高達837次，第2名在信義區文昌街至文昌街628巷區間有706次，第3名則是士林區福林路100巷。

潘懷宗表示，檢視百大攔車熱點，有近一半都沒有設計程車招呼站，質疑招呼站不切合實際需求，若再不優化，比如刪減格數、縮短不必要時段或調整設站條件，恐怕還是難以發揮效用。

此外，潘懷宗指出，有民眾向他陳情招呼站告示牌標示語意不清，像是周一至周五早上9時至晚上9時禁停，但沒有標註假日、例假日除外，害不少人以為假日可以停自用車，結果被開罰單，2018年至今年4月，自用車違停在招呼站有6700件，去年就開出1317張罰單，估算為市庫進帳250萬，他痛批市府空汙和交通問題還沒解決，還讓招呼站變成陷阱。

對此，交通局長陳學台回應，有熱點也有熱時，將交叉分析一下，高需求或沒有需求的招呼站會採取彈性管理，讓格位更有效運用。