寶成工業（9904）15日召開2022年股東常會，順利通過2021年度盈餘分派案，每股將配發現金股利1.5元。會中，也順利改選九席董事（含三席獨董），包括寶成集團執行長蔡佩君、蔡明潔、寶成董事長詹陸銘、總經理盧金柱、吳邦治，及何宇明等6人當選董事；另包括陳煥鐘、許朱勝，及張士傑等3人，當選獨董。

寶成15日下午將召開董事會，選出新任董事長，預料詹陸銘可望連任董座。

寶成2022年股東常會，由董事長詹陸銘親自主持，會中報告2021年度盈餘分派現金股利，每股將配發1.5元，並承認2021年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，及通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。此次，股東常會亦順利完成董事改選。

展望2022年營運，儘管面對升息通膨壓力、疫情發展反覆，及地緣政治緊張等不明朗因素，各國經濟發展逐步常態化，疫情亦促進重視健康的運動新生活型態，但寶成對於鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大營運主軸的發展前景，保持審慎樂觀，將持續開展數位轉型的核心策略，深植公司治理文化，健全風險管理機制，整合永續發展思維，聚焦於營運績效的持續提升，致力為各方利害關係人創造共好價值與永續回報。

鞋類製造業務方面，寶成持續著重於靈活生產與多元布局，提高作業效率及敏捷應變能力，逐步增加產能規模，並繼續投資於自動化、數位科技與智能應用等領域，增加自身在產業價值鏈中的重要性與不可替代性。

運動用品零售及品牌代理業務方面，集團以消費者為核心，擴大整合線上線下資源，打造全通路生態圈，且結合創新運動服務內容，增強與消費者的互動溝通，同時深化與品牌夥伴的合作關係，不斷優化存貨結構及銷售效率，實現營銷最佳化的經營目標。

寶成2021年度合併營收為2,398.84億元，年減4％，主要由於去年下半年度受到越南疫情干擾，及中國大陸零售銷售疲弱，大幅抵銷上半年度穩健復甦的增長態勢。

儘管如此，2021年度鞋類製造業務的生產效率與產能利用率，較2020年度提高，加上運動用品零售及品牌代理業務嚴格的折扣管控與銷售組合持續改善，2021年度合併營業毛利率及合併營業淨利率，均較2020年度回升，顯示本業獲利已有進步。

此外，獲益於業外轉投資收益的挹注，寶成2021年度稅後淨利為144.39億元，年增198.3％，創歷史新高，EPS4.9元，高於2020年度的1.64元。

鞋類製造業務為寶成合併營收的主要來源，占2021年度合併營收比重57.4％，經過多年在製鞋領域的專注經營，現為全球最具規模的專業製鞋廠商，為數十個國際品牌代工製造及代工設計製造（OEM/ODM）運動鞋、休閒鞋、戶外鞋等。

2021年上半年度，全球經濟由疫情造成的衝擊中，逐步復甦，寶成的鞋類製造業務，呈現穩健增長，惟越南疫情於2021年第三季轉趨嚴峻，造成越南廠區主要工廠的製造產能因而受限。

寶成以所有同仁與商業夥伴的健康安全保障為首要考量，持續強化各項防疫措施，並採取多元布局策略因應，憑藉核心強項與穩固根基，力行精實成本管控，鞋類製造業務2021年度獲利表現，仍較2020年度有所改善，充分展現經營韌性。

運動用品零售及品牌代理業務，擁有遍及大中華區的銷售網絡，透過靈活且豐富的業務型態與通路形式，經銷及代理主要運動及休閒品牌的鞋類、服裝、配件等產品，並提供運動賽事管理與運動相關服務，占2021年度合併營收比重42.3％。

2021年初零售景氣相對樂觀，消費回復至疫情前水平，帶動公司第一季銷售表現強勁，且營業淨利率顯著提升，惟自2021年第二季以來，陸續面臨市場波動、疫情再起等多重因素的綜合干擾，又抑制消費信心與購買意願。

面對瞬息萬變的零售環境，寶成仍專注於實體渠道的結構優化，去蕪存菁，以提升經營效益，並加速推動線上渠道的多元化和規模增長，與實體渠道進行全面對接與整合，提供消費者跨場域的購物體驗。