美國國防部高級研究計劃局(DARPA)正在研究空中加油機的新業務，為電動型無中機在空中充電，以維持它們的飛行續航力。原理是利用雷射光束，照射在無人機的感光板上。

防衛內幕(Inside Defense)報導，根據DARPA的消息，國防官員希望該計畫可以整合到現役的空中加油機（例如KC-46飛馬式、KC-135同溫層加油機），設備系統可以整合成翼下吊艙，以便為無人機進行無線充電。DARPA提出的招標書，規定了各廠商在7月11日前提出設計報告，充電功率大約在100千瓦，應用的是連續波雷射光。

不過，目前的無人機雖有電力驅動式，但那是少數，更多是採用燃油引擎，因此現行的無人機是只有加油問題而沒有充電問題。因此，該計畫很可能與美國軍方的能源轉型改革有關。

DARPA指出，將來的電動無人機，假如採用全電力驅動，電池將會佔掉機身主要重量，而且與燃油飛機愈飛行重量愈輕不同，電力飛機在耗掉電力後，重量不會有什麼改變，電池組就會成為難以減輕的呆重，因此如果能夠在空中充電，就可以減少電池組的數量，還可以擴大航程和操作。

目前研究的重點將有2部分：發射機與接收機，發射機就是先前提到的雷射供能系統，而接收機就是接收雷射光束的能量，迅速產生電力的裝置，它的原理與太能電池相似，但是光譜的能階應該更高，應該是肉眼無法見的雷射光。