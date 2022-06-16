台美競相升息，銀行及壽險大搶升息財。據金管會16日公布最新統計，今年到4月底止，銀行及壽險投資債券部位，共增加新台幣1兆577億元，銀行增加4,080億元，壽險則增加6,649億元，其中還已含淨值下價值減損的部位，因此加碼金額應遠高於1兆元。

美國聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨宣布升息3碼（1碼等於0.25百分點），是28年來首見，今年以來已升息三次，共計6碼，而美債則已跌升逾150點，現在投資債券可比去年多拿1個百分點以上的投報率。

據金管會公布，到今年4月底，銀行投資債券帳列金額7兆857億元，比去年底增加4,080億元，銀行這些債券有些放攤銷後成本，有些則是其他綜合損益（FVOCI），因此也是會因升息，市價減損，銀行債券部位明顯增加是在今年1月及2月，各有1,717億元及1,136億元，3月及4月則各增749億元及478億元。

壽險業持有的債券大部分放攤銷後成本，但也有一大部分放在FVOCI，升息趨勢下，壽險公司更會加速美債投資，據保險局統計，到4月底壽險債券帳列價值是19兆5,227億元，增加6,647億元，其中應已含淨值部分評價減少數千億元，壽險公司加碼最多是3月，單月逾3千億元，4月應加碼2,264億元。

券商及產險則對債券減碼或微幅加碼，到4月底券商自營部位的外國債券，共近新台幣1,160億元，比去年底減少158億元，產險則是868億元，增6億元；合計金融三業到4月底持有債券部位共26兆8,112億元。