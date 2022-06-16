行政院公共工程委員會近日公布全國各級「110年工程施工查核績效」考核成績，中央及地方政府49個機關中有39個名列優等，其中，台中市政府勇奪全國縣市政府優等第1名；「110年全民督工績效」也獲考核優等肯定。研考會主委吳皇昇表示，去年中市府有7件公共工程榮獲金質獎，為台中公共工程掛上品質保證。

吳皇昇指出，去年度雖有疫情變化，市府仍持續緊盯公共工程進度，秉持「工程不停工、品質管理不間斷」精神，超前部署，疫情期間查核件數不減反增，透過專業委員技術及工法指導，與施工團隊一同克服缺工及物價波動問題，落實三級品管制度，精進施工品質，打造優質的公共建設。

吳皇昇說，除了參採公共工程全生命週期管理概念，更創新引進「設定KPI指標」及「PDCA措施精進方法」並積極落實，逐年彙編更新常見缺失及預防手冊，提供施工團隊參考，大幅減少施工廠商常見缺失發生率。

此外，市府重視民眾心聲，加強宣導「全民督工」通報機制，讓市民一起關心、參與公共建設，強化宣導各機關對於非屬該管案件，以利加速工程推動及提升工程品質。

研考會指出，在各工程團隊持續努力下，去年中市府公共工程共囊括7座金質獎獎項，包含2項優等、4項佳作與1項特別貢獻獎，獲獎工程件數創下歷年新高紀錄。

其中，「臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處（圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路）地下道填平工程─第二標（國光路、五權路）」及「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，都拿下公共工程金質獎優等，成績亮眼。