車用零組件族群近期股價百花齊放，內外資研究機構不放過追逐台股為數不多亮點機會，繼統一投顧升評東陽（1319），大和資本證券一口氣將股價預期拉高到52元。

東陽受惠售後維修（AM）零件訂單需求優於預期，5月自結稅前淨利4.21億元，較去年同期成長38倍，表現令市場耳目一新，也逐漸告別疫情期間的營運低迷時期。

大和資本證券指出，基於貨櫃運輸量上升、客戶端庫存水位偏低，以及需求強勁，持續看多東陽的AM事業營收表現，此外，受惠大陸汽車購置稅減免政策，東陽在大陸的OEM業務也將逐步回溫，研判東陽經過2020～2021年的獲利衰退期後，2022～2024年的淨利年複合成長率，將來到驚人的45.8％，給予「優於大盤」投資評等。

外資估算，東陽的毛利率、營業利益率、淨利率於2022～2024年將逐年上升，帶動每股純益分別為2.93、3.21與3.6元，是汽車零組件領域中的績優生。

統一投顧說明，東陽去年5、6月與下半年，AM營收基期都偏低，只要櫃位船運能夠保持目前較為舒緩狀態，估算東陽全年AM營收將成長12.6％，增速高於年初時經營管理階層設定的AM事業6～8％增長目標。