林漿紙大廠華紙(1905)今（17）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘配發案，決議配息0.4元。會中亦完成董事全面改選，新任4席董事為黃鯤雄、劉慧瑾、林谷豐、陳瑞和，3席獨董為張凌寒、馬小康、柳婉郁，正式轉向專業經理人經營階段。

華紙2021年合併營收220.31億元、年增18.34％，創歷史第三高。毛利率10.9％創近11年高點，營業利益2.72億元、營益率1.24％，終止連2年虧損。歸屬母公司稅後淨利0.45億元、每股盈餘（EPS）0.45元，終止連2年虧損、雙創近4年高點。

華紙表示，疫情、通膨及環境氣候變遷為去年影響全球3大主因，並持續延續至今年。紙漿價格在去年底修正築底，年底前再現上漲力道，但運費續揚、木片及能源漲勢未歇，均加劇生產成本墊高壓力，今年國際漿價及紙價下跌估有限。

華紙董事長黃鯤雄表示，今年營運聚焦3重點。首先，近5年切入食衣住行4大產業市場開發，已逐步完成食安、環境無害及全系列回收認證的全球布局。去年投入桃園觀音廠技術開發擴大生產，將在第四季前開始帶動成長能量。紙漿亦朝相同方向開發，其中生質能為今年重點。

最後，華紙擁有3座發電廠，其中花蓮廠已完成無煤、今年進入無油的全綠色發電系統，其他2座亦朝此方向努力。面對供應鏈穩定度挑戰，華紙朝源頭多元化發展，來降低市場營運風險、創造公司韌性，能不受外界環境影響，或將對公司的經營風險降至最低。