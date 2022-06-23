環境永續是所有地球公民的共同課題，foodpanda近年除了與RE-THINK 重新思考合作推動「環境友善店家」，也爭取優惠費率提供外送員能以優惠價格購置電動機車，希望能在2025年把減廢、減碳、減塑的成果累計減少6000 萬公斤。

「環境友善店家」計畫，針對店內環境、外送外帶及食材三大面向，規劃 9 項環保標準，鼓勵餐飲業者自發性投入永續發展，計畫推行近一年，總計 780 間店家通過審核成為環境友善店家。店家透過簡化餐點包裝、提供自備容器優惠及餐點份量選擇等，減少一次性垃圾與食物浪費，預計780間合格店家一年可減廢 16萬1624公斤。

而為強化源頭減塑，foodpanda也與店家合作推出環保餐盒，鼓勵餐廳取代塑膠餐盒，邁出環保第一步；為打造低碳外送生態圈，foodpanda也與國內5大電動車品牌洽談，提供外送員額外購車優惠，目前電動機車的佔比近9％，據統計，過去一年使用電動車的全台外送夥伴累計騎乘超過6100萬公里，減少近 1300噸的二氧化碳排放量。

為讓更多消費者可以一起簡單做環保，foodpanda分享，消費者點外送時主動不索取一次性餐具，從源頭減少一次性垃圾；支持環境友善店家，鼓勵更多店家從源頭落實永續；餐後正確回收，優化垃圾處理，減少一般垃圾燃燒的碳排放，邀請消費者成為「5G」永續外送重要一環，用行動支持產業鏈的翻轉，小行動就能產生大改變。