光寶宣布榮獲在第八屆台灣公司治理評鑑、共1,639家上市櫃公司中，光寶排名前5％，光寶以嚴謹的公司治理架構落實實務規範，訂定董事績效評估辦法、優化董事會及相關功能性委員會職能，持續提升公司治理績效。

光寶表示，將持續精進永續治理，強化企業營運韌性，其中，為維護公司及股東之長期利益，2022年新選任之獨立董事達董事席次二分之一，且三席獨立董事連續任期不超過三屆，客觀行使職權。在強化董事會運作面上，除訂定「提名委員會組織規程」並通過設置提名委員會外，同時委任外部單位進行董事績效評估，且報告評估結果。

而在資訊的透明上，光寶表示自2021年第四季起，每季主動舉辦法說會中增加英文版影音內容，提供國際投資機構更即時與完整的訊息揭露，在維護股東權益及平等對待股東方面，光寶會前及早出具股東會雙語會議資料，包括議事手冊、年報等，使外資法人機構獲得平等資訊外、會前亦有充分時間供雙方交流議事內容；並由董事長與審計委員會主席等超過半數董事們親自參與股東會，重視股東權益。

光寶也承諾長期耕耘永續管理，光寶表示2021年6月起，董事長宋明峰兼任光寶科技永續長，將永續發展作為公司核心動能之一，光寶對內設立ESG指標、與國際永續標準保持同步。在永續的道路上，積極攜手價值鏈上夥伴，推動整體產業不斷向上提升，發揮自身在整體環境、社會與公司治理正向的影響力，期許成為員工、客戶與股東所信賴的企業。

由臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同辦理第八屆公司治理評鑑，以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」為四大評鑑構面、共79項指標。今年共有上市公司913家及上櫃公司726家受評，合計1,639家。