今(11)日立法院衛環與經濟委員會等聯席續審《溫室氣體減量及管理法》修正草案。立委表示，應訂出2050年之前的階段性目標，也有立委指出，只要將逐年限縮溫室氣體排放量字句入法即可，由於未達共識，召委裁示本法案第四條淨零條文保留。

行政院今年4月21日通過《溫室氣體減量及管理法》修正草案，修正後法案名為《氣候變遷因應法》，立法院6個委員會昨首度聯席審查《溫室氣體減量及管理法》修法草案，第一條至第三條的立法原則增訂世代正義、公正轉型、環境正義入法，今日續審後續條文。

國民黨立委吳怡玎提案指出，行政院提案版本只有2050年淨零目標，但是2030年、2040年的目標都沒有訂定，因此提出2030年短期目標較基期年2005年減量75％；2040年中期目標則減量40％，電力業減排路徑也要入法。

吳怡玎說，由於很多減碳工具還不確定，但或許可以訂定相對保守的目標，環保署至少要訂定及格的標準是什麼。

時代力量立委陳椒華說，2050年以前的淨零目標都是空的，為了長期減量，2040年應訂定減量50％目標，並在2050年「前」達到淨零。

民眾黨立委蔡壁如表示，黨團提案指出，2030年應全面淘汰燃煤電廠、禁售新出廠燃油汽車，並於2040年全面禁用一次性塑膠製品，行政院永續會應每10年定期檢討。

民進黨立委林淑芬等提案將「逐年限縮溫室氣體排放量」字句入法，林淑芬說，逐年限縮一方面強度較高，也比較有彈性，更宣示決心，也不會造成行政部門的困擾，如果沒有訂定短中期的目標，會被質疑推託責任給下一代。

環保署長張子敬表示，原來《溫管法》訂定2050年要減碳至2005的一半，該法確實沒有訂定中間的目標，如今2050的淨零目標確定了，中間目標也會參考大家意見來訂定，這樣會比較有彈性。

經歷多時討論後，各黨團版本尚無明確共識，召委賴惠員裁示該法保留並協商。