對於確診者過世，中央疫情指揮中心指揮官陳時中一句「沒規定要24小時內火化」引發爭議，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，他到火化場也看過多次，令人滿感傷的，當時從醫院或殯儀館處理過程中，確診往生者在醫院就已裝入屍袋，層層包覆起來，直接蓋棺送到火化場，優先盡速火化，2年來實務運作是24小時內都是火化，對很多往生者最後一段路是永遠的傷痛，家屬也因受限無法送行，這些歷歷在眼前，對家屬來說是一生的痛，中央到現在仍未定出明確規範。

民政局長柯慶忠還原當時中央指引，家屬心情都能感同身受，自2020年起按照中央指引，對遺體處理有非常嚴謹的處理，裝入屍袋後就不能再打開，並且規定按照傳染病防治法規定必須盡速火化，為減少風險，建議在醫院或接體車上就入殮封棺，然後直接送火化場火化。

柯慶忠說，實務上從醫院到火化場，在三峽火葬場就採隨到隨火化，只要火化爐沒有在做其他服務，就會馬上安排，在實務上一整天的時間完成當天遺體火化沒問題。

而在24小時火化問題，柯慶忠說，去年6月內政部陳次長就表示，在地方實務機關一直都是24小時內完成，這部分目前還是會按照中央指引火火。

侯友宜說，中央在很多指引上從去年迄今仍不是很清楚，中央應要明確做好規範；關於遺體暫存部分，柯慶忠說，還是要請中央訂定明定指引。

另確診數下降，台北的車來速將退場，被問到新北市38處社篩站有無做相關因應調整，新北市衛生局長陳潤秋說，38處社篩站已降低服務時段與量能，其中一個僅提供PCR的社篩站已退場，後續會做逐步退場減量處理，會視疫情持續提供服務。