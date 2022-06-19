保瑞(6472)斥資60億元併購安成藥業(安成)，取得100%股權，獲得多頭肯定，上週累計5個交易日股價漲幅達26.46%。

保瑞繼5月收購伊甸生醫竹北廠，又宣布斥資60億元併購安成，積極佈局營運版圖，展現成為全球重要CDMO的企圖心。保瑞表示，持續強化CDMO的水平整合是保瑞集團長期M&A策略目標之一，這次的併購案不僅加乘雙邊既有優勢，迅速壯大旗下CDMO與經銷代理兩大營運事業，也將大幅助益產品發展、量產能力與國際客戶拓展，將為集團挹注可觀營收與強大營運動能。

保瑞表示，全球CDMO市場仍有高度成長空間，當中小分子藥物就佔了91％市場，因此除了同步發展大分子領域，水平整合拓展小分子量能亦是保瑞發展主力。安成為國際性的全方位學名藥廠，專注北美、台灣、歐洲、大陸市場，熟悉美國市場的醫藥法規、市場競爭與技術分析，研發量能充沛，不僅可強化保瑞的CDMO研發實力，安成也具備保瑞所缺乏的眼藥水CDMO、雷射穿孔的控釋劑型，可進一步完整保瑞既有的劑型生產線。

保瑞表示，安成有保瑞缺少的技術與劑型，尤其是毛利表現好的眼藥廠，保瑞則有安成缺少的量產能力與國際CDMO專業優勢，併購安成後，保瑞集團將進行策略性整合，安成既有生產廠可維持困難學名藥查廠登記所需高技術、較小批量試製批與量產的需求，旗下在美學名藥之後續量產規劃，則可與保瑞既有CDMO量能整合，轉移至竹南廠繼續生產，提升成本及量產優勢、擴大市占以提高競爭力，目前評估安成後續仍有新產品將陸續上市，可望為保瑞CDMO營運帶來極大動能。