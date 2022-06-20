俄羅斯總統普丁18日表示，在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯希望恢復與烏克蘭間的關係，而且對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。前民進黨立委林濁水認為，看來俄羅斯準備收攤了，但是怎麼收，肯定不簡單。

林濁水18日在臉書貼文表示，普丁盼「特殊軍事行動」｣完成後，烏俄關係恢復正常，俄羅斯對於烏克蘭可能成為歐盟成員一事「沒有任何反對」，看來俄羅斯準備收攤了，但是怎麼收，肯定不簡單。至少，烏俄只會有不 正常關係，不會有正常關係。

網友回應表示，「發動侵略戰爭，破壞一個國家人民家園及無數生命，就想這樣一走了之，船過水無痕？」、「俄羅斯已經沒有回頭路，是別人的孩子死不完，還要面對戰爭的損壞賠償」。

普丁出席「聖彼得堡國際經濟論壇」時表示，歐盟不是一個軍事聯盟，不像北約，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」，加不加入經濟聯盟是由他們國家主權決定，這是烏克蘭人民的事，但是烏克蘭加入歐盟，將淪為西方國家的半殖民地。