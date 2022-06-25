烏克蘭成為歐盟的候選國，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是歷史性的一刻；俄羅斯則表示，這是歐洲的「內部」事務。前民進黨立委沈富雄表示，「美俄之戰」的局勢已漸漸明朗，對烏克蘭非常不利。
沈富雄24日在政論節目《少康戰情室》中表示，「美俄之戰」的局勢漸漸明朗，對烏克蘭非常不利、也非常不幸。因為兩個在境外的交戰大國，都沒有停戰的跡象，所以烏克蘭欲罷不能，所有的災難都在它的境內。
沈富雄接著表示，烏克蘭成為歐盟的候選國，烏克蘭應該要在等待候選國的過程中，跟俄羅斯說，俄羅斯要退兵、停火，不然烏克蘭就要從候選國變成會員國。
另外，有關馬歇爾計畫，沈富雄認為，俄烏之戰，把烏克蘭搞成這樣，因此要趕快停火，並儘快重建烏克蘭。德國總理說，G7已經要開始談馬歇爾計畫。如果俄烏停火，邀請俄羅斯一起重建烏克蘭，這件事大家都有責任。重建烏克蘭不只是西方的責任，俄國也有責任，但是要凸顯它的諷刺性，建議俄國要負責那兩個人民共和國的重建，其他由歐盟來重建。
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