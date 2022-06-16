《正常發揮》

由於能源與糧食價格大漲，美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，增幅創下1981年12月以來最高。前民進黨立委郭正亮認為，真正能幫美國解決通膨問題的是俄烏戰爭，也就是讓俄羅斯的能源、糧食能夠賣，但美國總統拜登又做不到，因此他死定了。

郭正亮15日在中天政論節目《正常發揮》中表示，前一陣子，美國已經減免中國大陸300多項關稅，但能減免的頂多一半到三分之二，還要考慮到廠商不會立即嘉惠消費者，時間會遞移，根本救不了通膨問題，因此CPI能降0.5個百分點，就算不錯了。

郭正亮分析，通膨主要3個項目是能源、糧食及房租，消費者物價指數年增8.6％裡面，能源就占了3.9％，跟中國大陸關稅並沒有關係，和糧食更沒關係，因美國沒有跟中國大陸買糧食，而房租也跟中國大陸貿易無關，所以拜登死定了，因為減免中國大陸關稅影響CPI最多0.5個百分點，即便CPI自8.6％降0.5個百分點，也還有8.1％，還是很高，甚至還有人預期下個月CPI為8.9％。

郭正亮指出，真正能幫美國解決通膨問題的是俄烏戰爭，直接解決掉能源及糧食問題，也就是讓俄羅斯的能源、糧食能夠賣，但拜登做不到，所以拜登死定了，因為拜登找的方法並不是針對最核心議題下藥，加上俄羅斯是能源和糧食大國，因此就卡在這兒，這次也才知道有多可怕。