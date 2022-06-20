台北車站M5後方的豎井冒出濃煙。（翻攝畫面）

台北火車站M5出口後方20日上午8時6分冒出濃濃黑煙，警消獲報後，立即派員灑水降溫，經確認是K區地下街機房事故，證實為虛驚一場，現已由火場調查人員瞭解冒煙原因。

警消獲報，大亞百貨對面的豎井冒出濃煙，經鐵路警察轉報，警消派出15輛水箱車以及65名消防人員到場查看，初判是K6機房線路冒煙，警消8點40分排除事故，濃煙已經變淡，並未發現火勢。

警消已派員到場了解冒煙原因，事故並未影響捷運，至於原因將後續調查釐清。