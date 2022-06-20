據TrendForce研究，儘管有旺季效應和DDR5滲透率提升的支撐，第三季DRAM市場仍不敵俄烏戰事、高通膨導致消費性電子需求疲弱的負面影響，進而使得整體DRAM庫存上升，成為第三季DRAM價格下跌3～8％的主因，且不排除部分產品別如PC與智慧型手機領域恐出現超過8％的跌幅。

PC DRAM方面，在需求持續走弱情況下，引發PC OEMs下修整年出貨目標，同時也造成DRAM庫存快速飆升，第三季PC OEMs仍將著重在調整與去化DRAM庫存，採購力道尚難回溫。同時，由於整體DRAM產業仍處於供過於求，因此即便PC需求不振，但供應商仍難以減少其PC DRAM供給量，造成供貨位元數持續小幅季增，故預估PC DRAM價格將跌3～8％。

Server DRAM方面，現下客戶端的庫存7～8周略為偏高，而伺服器領域目前又為原廠銷售的主要出海口，但客戶端的位元需求量仍不足以完全消耗投片量增加與製程演進所帶來的位元產出。加上消費類別的PC DRAM及Mobile DRAM下半年需求不明朗，迫使原廠將產能移轉至Server DRAM，導致供應商必須透過部分銷售策略如兩季度的價格綁定、提高在手庫存壓抑價格跌幅，預測第三季Serve DRAM將再下跌0～5％。

Mobile DRAM方面，由於終端消費市場銷售仍不如預期，迫使原廠逐季微幅調降Mobile DRAM生產比重，並轉至Server DRAM，藉此穩定市場庫存以及價格。但由於製程轉進挹注，Mobile DRAM位元供給量並沒有因此明顯下降，加上單機平均搭載容量又未能顯著提升，導致供過於求狀態持續，跌幅會較第二季擴大至3～8％。

TrendForce也表示，在歷經第二季智慧型手機需求低迷，品牌庫存又急待消耗的狀況，導致原廠出貨遲滯，在營收、庫存等雙重壓力夾擊下，對於價格將釋出更大讓價意願，力求6月底前先行談妥部份價格並出貨以解燃眉之急。

Graphics DRAM方面，由於買方面臨庫存增加以及後續通路需求的不確定性，市場拉貨動能疲弱。儘管美光（Micron）在第三季僅剩零星的GDDR6 8Gb供給，但在韓廠投片量增加以及需求弱化的情形下，目前Graphics DRAM供給無虞，也因此造成第三季價格仍小跌0～5％。TrendForce認為，需求面疲弱算是導致本季Graphics DRAM價格不易上漲的關鍵，惟須關注原廠態度，若原廠認為第三季價格下跌也無法刺激需求，仍會盡可能力守價格持平。

Consumer DRAM方面，由於俄烏戰事、中國疫情封控以及高通膨等因素衝擊消費性電子買氣，其中屬Consumer DRAM相關應用的筆電、電視出貨面臨下修，加上DDR3因價格屬於相對高點，買方在庫存與成本壓力之下，購買力道明顯收斂，預估DDR3與DDR4需求將同步下滑，市場拉貨動能持續走弱。而韓廠對於退出DDR3供給的計畫不變，但下半年仍有中國廠及台廠新增產能開出。在需求走弱，供給增加的情形下，賣方的議價優勢不再，難以支撐第三季Consumer DRAM價格，預測DDR3與DDR4價格將季減3～8％。