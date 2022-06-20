印尼跟新加坡就雞肉出口進行技術性討論，希望趕快達成協議在幾周內向後者出口雞肉。馬來西亞限制家禽出口後，鄰國新加坡遭受衝擊而趕緊找替代來源。新加坡食品局表示正跟印尼緊密討論，讓印尼可能成為其雞肉進口來源。