印尼希望儘快跟新加坡達成雞肉出口協議 21:042022/06/20 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼跟新加坡就雞肉出口進行技術性討論，希望趕快達成協議在幾周內向後者出口雞肉。馬來西亞限制家禽出口後，鄰國新加坡遭受衝擊而趕緊找替代來源。新加坡食品局表示正跟印尼緊密討論，讓印尼可能成為其雞肉進口來源。 幼童接種莫德納本周討論放行 機場、防疫旅館人員第4劑有譜 印尼首屆世界文化慶典 台大甘美朗樂團受邀參加 俄國減供天然氣 義大利加入卡達天然氣田擴張計畫 #雞肉 #印尼 #新加坡 #討論 #來源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慈濟科大印尼專班 農產加運用太陽熱能不再看天吃飯 16:512022/06/20 新消息 好想去日韓玩！疫情解封後第一個想去的東亞城市就是它 09:232022/06/19 生活 從比較利益到抱團結盟 04:102022/06/19 產業．科技 TikTok美用戶個資轉存甲骨文 04:102022/06/19 全球財經 戴資穎印尼奪冠明過28歲生日 被問「還能打多久」她回應了 21:362022/06/19 體育 彰化荔枝季最後壓軸 稀有玫瑰紅登場 04:102022/06/18 地方新聞 看大陸》疫情下的碩士兩年，我從英國留學到美國 00:002022/06/20 兩岸徵文 攜手卡達、確保能源供應 陸擬投資全球最大LNG擴建案 04:102022/06/19 財經要聞 戴資穎速勝 4強對決陳雨菲 04:102022/06/18 運動天地 美市政基建債 買點浮現 04:102022/06/20 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。