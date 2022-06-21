熱力四射的高雄豔陽暫歇，黑夜降臨，壽山國家自然公園舒爽宜人，猴子躲起來睡覺的森林裡，另一群動物們悄悄甦醒。戴上頭燈探索山林，健行步道兩旁，生態繽紛多元，實境版動物星球頻道正上演，走上觀景平台，萬家燈火燦燦閃爍，夜高雄呈現與白天截然不同的美麗風景。

北壽山的夜間生態Party

「不管你上山幾次，都會遇上不同的生物，這是夜間觀察最有趣的部分。」馬卡道導覽解說協會的廖德嵩老師一開口就挑起大家的期待，夏季雨後的夜晚，各類昆蟲最為活躍，壽山特有種馬卡道澤蟹鑽出泥土覓食，還有可能遇見泛著淡淡光芒的螢光菌。

竹節蟲像手腳修長的芭蕾舞者，腳上有倒鉤，能輕易攀附在各種表面。(攝影/張晉瑞)

兩隻綠繡眼亞成鳥相依相偎，站在樹枝上低頭睡覺，不小心被驚醒，模樣呆萌。(攝影/張晉瑞)

從龍泉寺登山口出發，踩著夜色，揭開北壽山夜間生態樂園，沒走多遠，廖老師忽然停下腳步，手電筒照向一張結構完整的大型蜘蛛網說：「這種蜘蛛白天都在睡覺，晚上出來結網，跟鬼一樣，所以叫牠茶色姬鬼蛛。」幽默風趣的介紹，讓我們立刻記住蜘蛛特徵，「仔細看鬼蛛的肚子有三個小點，是不是很像小丑的臉！」彷彿內建生物動態感測器，廖老師一轉身又發現兩隻正在交配的非洲大蝸牛，和皺足蛞蝓緩慢前進，竹節蟲則攀附樹枝，隨風輕輕搖晃，真假難辨，不愧是自然界的偽裝高手。

非洲大蝸牛、皺足蛞蝓出沒，壽山的夜間生態十分豐富。(攝影/張晉瑞)

木棧道上，外形像蠍子但沒有毒性的鞭蠍正好路過，高高翹著和門神手上武器一樣的「鞭」尾巴，廖老師開玩笑地補充：「鞭蠍會抓蟑螂喔！家裡要不要養一隻？」聚光焦點轉移到結好網的野姬鬼蛛，忽然，一隻金龜子自投羅網，只見鬼蛛迅速爬向被黏住而動彈不得的金龜子，一邊注入毒液，一邊吐絲，嘗試以蜘蛛絲包捲金龜子，尚留餘力金龜子垂死掙扎，雙方一陣你來我往，最後竟然成功脫逃，眾人一陣驚呼後，廖老師為這場驚心動魄的決戰森林生死秀下結論：「野生動物的日常只有兩件事，第一是吃別人，第二是躲起來避免被吃。」

一隻金龜子誤闖野姬鬼蛛織好的網，鬼蛛正試圖吐出更多蜘蛛絲纏繞金龜子。(攝影/張晉瑞)

跟隨廖老師的腳步，登山口到龍泉亭的短短距離，已發現許多一入夜就不安於室的小生物們，北壽山步道蘊藏豐富的夜間限定生態寶藏，令人收穫滿滿、意猶未盡。

南壽山獨攬璀璨夜景

壽山國家自然公園的範圍南北狹長，南北壽山各有風情，相較於北壽山的天然野性，南壽山更平易近人。

以鄰近壽山動物園的「壽山二二八和平公園」起登，雪白大理石紀念碑的背景，市區大樓燈火通明，猶如黑絨布上閃閃發光的珠寶，循廣場旁的小徑續行，不遠處的觀景平台視野更寬廣，而這片閃亮迷人的景色僅是開胃小菜而已。

從壽山步道上的觀景台眺望高雄，滿城燈火閃爍，璀璨迷人。(攝影/張晉瑞)

從中興亭旁的階梯進入登山步道，在夜不成眠的孔雀響亮嗷叫聲中出發，進入蝸牛與蜘蛛之路，寄居蟹揹著家穿越步道，蟋蟀、螽斯、台灣騷斯、青蛙和蟾蜍組成夜間交響樂團，高高低低的叫聲此起彼落，熱鬧極了。緩緩上坡，不久即抵達相思亭旁的觀景平台，隨著高度攀升，景色再度變化，小龜山、半屏山、長谷世貿大樓、以及更遠處的義大世界摩天輪都清晰可見。

鞭蠍貌似蠍子但沒有毒性，只會在防禦時釋放醋味嚇跑敵人。(攝影/曾信耀)

一路上，時而抄捷徑走階梯，時而順平緩寬敞的台泥高雄廠舊礦區道路前行，抵達行程終點的七蔓休息站。夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標建築逐一展開，滿城燈火閃耀，連綿成一條灑落人間的銀河，涼風徐徐、蟲鳴唧唧，沉醉於夜色裡，不捨離去。

南壽山步道大多為水泥階梯，簡單好走，沿途可欣賞不同高度、角度的高雄市夜景，吸引許多民眾上山賞景。(攝影/曾信耀)

• 北壽山登山口(龍泉寺登山口)：中華佛寺協會旁

• 南壽山登山口：萬壽路與長壽路交叉口

• 馬卡道導覽解說協會

電話：0932-742037（廖德嵩老師）

mail：[email protected]

FB：馬卡道導覽解說協會

本文作者：李曉萍