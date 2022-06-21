新北市染疫死亡幼童「恩恩」事件延燒，綠營尤其對新北市長侯友宜窮追猛打，有Ptt鄉民針對此事質疑，為什麼沒人對恩恩爸打完電話168分後才通報衛生局的1922究責，然而其他鄉民對此無奈的表示1922「外包的怎麼究責？」

針對「消失的81分鐘」錄音檔一事，民進黨團書記長陳歐珀、幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀、立委羅致政等人今天舉行記者會，批評侯市府官僚、政策殺人。呼籲侯友宜出來面對。

有Ptt鄉民以「1922耽誤168分鐘怎麼都沒人提啊？」為題，指出看到又在吵新北119耽誤的81分鐘，但該鄉民質疑，自己記得「恩恩爸媽前面不是狂打1922、打了168分鐘沒人理嗎？」他痛批「快3小時欸，這應該是更嚴重的耽誤吧？」，也提問道「怎麼現在都沒人提了？」

對此，許多鄉民留言指出「（1922）外包的怎麼究責？」、「這已經明顯變成政治攻擊的工具了，蠻可憐的」、「外包的怎麼究責？中央又想甩鍋」，也有鄉民狠酸「因為黨會不開心」、「新北市就好，1922我們就忘了吧，好嗎？」、「1922又沒公權力，有啥好抱怨？」、「沒事時：有政府請安心，打1922唷，出事時：欸那外包的」、「要打贏防疫選戰呀！」。