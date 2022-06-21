確診者分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天21日新增新冠肺炎本土確診1438例，其中男性733人、女性705人，年齡分布1歲以下至102歲，目前居隔人數5691人，平均每位確診者居家隔離人數1.61人；自今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬2864人，人口占比確診率達11.74％。縣長徐耀昌呼籲鄉親，面對疫情仍不可掉以輕心，應配合各項防疫政策，做好個人防護，避免感染。

衛生局局長張蕊仙表示，食藥署召開的專家會議已核准莫德納疫苗，用於滿6個月至5歲幼童接種，需接種2劑，指揮中心預訂月底前召開衛生福利部傳染病防治諮詢會議，討論有關滿6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，並已簽訂莫德納疫苗2000萬劑採購合約，預計7月初先進口45萬劑莫德納疫苗，約可供應90萬名幼童。苗栗縣滿6個月到5歲孩童計1萬6398人，將於中央政策下達後規劃包含接種站等接種作業，及進行衛生單位人員接種相關教育訓練事宜，以利推動接種作業。

徐耀昌表示，台灣疫情趨於緩降，觀光局也公布放寬團體旅遊防疫管理措施：未接種3劑疫苗者若參加旅行團須出具48小時內快篩陰性證明、旅遊中有症狀立刻快篩，其他包括加強清消、餐飲外全程配戴口罩、工作人員仍要完成3劑疫苗接種。叮嚀鄉親國內疫情整體進入高原趨緩趨勢，而輕症或無症狀的病例超過99.6％，縣府防疫團隊將秉持「戒慎而不恐懼」的態度，持續防疫應變作為，整備醫療量能，請民眾安心。